Las MMA es el ‘deporte de combate’ de mayor contacto físico en el planeta. Excepto picar ojos y morder, permite el uso de técnicas para pelear de pie (puños, patadas, codazos, rodillazos, etc.) o en el suelo (agarres, derribes, lanzamientos, llaves articulares, estrangulaciones, etc.) Y, por si falta hiciera, ambas técnicas pueden combinarse para aniquilar al contrincante.

Pensé que con Bruce Lee y Chuck Norris había visto suficiente en artes marciales cuando, de pura casualidad, haciendo ‘zapping’ dominical por cable, me enganché a los ‘Top 5’ de las más ‘espectaculares y emocionantes definiciones’ de las MMA entre féminas. La brutalidad de las escenas me inhibió llegar al Top 1. A las mujeres no se toca ni con el pétalo de una rosa, solía decirse. Imagino, además, que sus demandas de igualdad de género, entre otras, nada tienen que ver con las MMA que, inapropiadamente, desnaturaliza por completo la esencia de una mujer.