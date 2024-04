“El que tenga miedo a morir, que no nazca.” El mensaje fue registrado en su cuenta Tik Tok por un miembro de un denominado Club SCZ Bikers. Haciendo alarde de temeridad, la vida parece importarle un rábano. Acaso desconozca o no le importen las estadísticas de tránsito que registran, en el primer trimestre del año, 710 accidentes de motociclistas y 45 muertes en el mismo periodo de tiempo. No es, por supuesto, el caso de quienes hacen uso consciente y responsable de una moto en Santa Cruz.