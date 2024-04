Los muertos hablan, decía un diplomático que llegó a Santa Cruz de la Sierra hace 15 años, cuando mataron a uno de sus connacionales en el hotel Las Américas. Un 16 de abril, la incertidumbre reinaba en el amanecer cruceño. La información era confusa, solo se sabía de un tiroteo en el céntrico lugar. El operativo se había realizado sin presencia de un fiscal. Éste (Marcelo Soza) aparecería horas después, para justificar las acciones, de las que se vanagloriaba el entonces presidente Evo Morales desde Caracas, abrazado por su mentor y principal influencia. Un día como hoy, nadie imaginaba que empezaba una larga pesadilla para los cruceños, ya que la incertidumbre se convertiría en miedo a ser mencionado, a ser citado, a ser detenido. Líderes empresariales, cívicos, ciudadanos, periodistas, etc. serían mencionados como posibles terroristas. En ese momento no había esperanza de que se llegue a la verdad. Por eso el diplomático diría: “Con el tiempo, los muertos hablan y se sabrá todo lo que pasó”.

Tras 15 años, ya se sabe que no hubo terrorismo ni separatismo, y que tres extranjeros fueron ejecutados por una unidad de la Policía Boliviana. Hay una investigación abierta contra los responsables del crimen y la Fiscalía tiene plazo hasta hoy para presentar una imputación. Si en 2009 Evo Morales decía que él había dado la orden para el operativo, ahora dice que el presidente en ejercicio era Álvaro García Linera. Pasó el tiempo y se va desnudando la verdad: los extremos a los que se puede llegar con tal de tener todo el poder y en una actitud que no resiste disidencias de ninguna naturaleza. Uno mira hacia atrás y no puede dejar de estremecerse.