Es innegable que la famosa Ley Integral no ha logrado reducir la violencia contra la mujer. Bolivia ocupa el segundo lugar en la región en términos de índices de violencia de género, y 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia. Esta situación es alarmante, pero el fracaso no puede atribuirse exclusivamente a la ley. Un análisis detallado de la normativa revela que no deja cabos sueltos y merece su título de “integral”. Sin embargo, la falta de una aplicación efectiva por parte de los operadores de justicia es evidente. Por lo tanto, resulta sorprendente que se intente modificar una ley que ni siquiera se ha aplicado correctamente. Seguramente existen abusos, pero es necesario realizar ajustes en la implementación práctica, no en el marco legal.