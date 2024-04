Este domingo volví a ver la película The Post. El f ilme cuenta un episodio de los tantos que ha vivido el diario The Washington Post, entonces comandado por Ben Bradley y después por Martin Baron, ambos grandes referentes del buen periodismo. La trama se desarrolla durante la guerra de Vietnam y muestra cómo reportes periodísticos desnudaron que EEUU sostenía el conflicto bélico solo para evitar la humillación de la derrota, a sabiendas de que este país no podía salir victorioso. El presidente de EEUU, Richard Nixon, movió todos los hilos posibles para evitar las publicaciones. Entre sus argumentos cuestionaban que se hubiera difundido documentos clasificados. El caso llegó al Supremo Tribunal de Justicia y prevaleció el derecho a la libertad de expresión, amparado por la primera enmienda de la Constitución estadounidense: que el pueblo merece saber.