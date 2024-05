Pero no es la primera vez que se comete barbaridad semejante por la propagación que puede resultar de enfermedades graves o contagiosas al proliferar moscas, roedores y cucarachas que son sus transmisores. Durante el paro prolongado de 2022 en demanda al Gobierno central por un empadronamiento oportuno y transparente, los desperdicios no fueron levantados durante 8 días. El bloqueo al vertedero municipal fue la causa. La urbe quedó inundada por desechos en descomposición contaminante y pestilente. Una masiva movilización callejera de universitarios forzó a las autoridades municipales a resolver un conflicto que parecían mirar de palco. Por la razón que sea, no debe volver a ocurrir. Con la salud de la gente no se puede seguir jugando alegremente.