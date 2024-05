Bolivia tiene 12 feriados al año, lo que nos coloca a mitad de la tabla en términos de tiempo de ocio. Existen países con más días festivos, como Colombia (18), Japón (16), Argentina (15) y Suecia (13), y otros con menos, como México y Australia (7), Reino Unido (8) y Hungría (10). Se podría suponer que con los feriados inventados por el MAS, como el 22 de enero –que en realidad es un día en honor a Evo Morales– y el 21 de junio, estaríamos entre los países más propensos a buscar excusas para no trabajar, pero no es así. Lo de Japón tumba esa suposición.



El problema con la mayoría de los feriados en Bolivia es que son inamovibles. Por ejemplo, Corpus Christi siempre cae en jueves, lo que tiene un impacto negativo doble: no solo afecta la eficiencia en el trabajo, sino que también impide disfrutar de un fin de semana largo si cayera en viernes o lunes. Muchos países ajustan sus festividades precisamente para no afectar la productividad y para fomentar el turismo interno.



Es cierto que muchos feligreses se opondrían a modificar el calendario litúrgico, especialmente la Navidad, que debe celebrarse el 25 de diciembre. Sin embargo, el Viernes Santo varía de fecha en el calendario, pero siempre cae en viernes, satisfaciendo tanto a los feligreses como a los vacacionistas. Los pueblos de provincia suelen llenarse de gente durante los feriados largos, lo que beneficia a las economías locales. Con un poco de pragmatismo y flexibilidad, podríamos considerar mover algunos feriados, especialmente aquellos introducidos por el MAS, ya que es imposible mover el 6 de Agosto y el Año Nuevo universal.