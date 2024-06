Terminé de leer La otra mirada, el libro de Marcelo Áñez Meier. Se trata de cuatro ensayos que reivindican a cruceños notables y muestran una perspectiva diferente de importantes capítulos de la historia de Santa Cruz, episodios trascendentales que, sin embargo, no están incluidos en las lecturas de Historia del sistema educativo, bajo la lógica de que la Historia la escriben los ganadores y los que tienen el poder. Al pasar por sus páginas, una a una, me quedaron varias sensaciones. La primera es la certeza de que el hombre de esta tierra es emprendedor desde siempre, además de osado para avanzar en lo que cree que es bueno para sí mismo y para su región. Pero, a la vez, me quedó la percepción de tristeza al ver que muchos de los gobernantes de todos los tiempos han vivido sumergidos en la intriga y en el engaño a las masas con tal de cuidar sus propios intereses. Lamentablemente, la Historia oficial la cuentan a su medida y quedan sumergidas en la profundidad episodios importantes. El libro se apoya en muchas referencias bibliográficas que enriquecen lo que allí se cuenta, texto poco conocidos y valiosos.



Ahora hay también mucha información que circula y que cada quien quiere posicionar a su favor. Por eso, los ciudadanos de a pie estamos en medio de versiones que intentan posicionar un relato específico a favor o en contra de ciertos grupos y personas. Por eso, lo recomendable es no recibir todo como una verdad absoluta, ya que eso solo nos sumerge en la confusión. Aunque sea complejo, es bueno no perder de vista el contexto y estar atentos a que cada versión de los hechos busca favorecer a alguien. Solo así podemos tomar decisiones correctas y no dejarnos tomar por la angustia y la incertidumbre.