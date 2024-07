Lula da Silva se comportó como un verdadero hermano del presidente Arce: por un lado, le dio un espaldarazo político con su visita a Santa Cruz y, además, vino acompañado de numerosos empresarios brasileños con la intención de invertir en Bolivia en medio de la incertidumbre económica. Pero un hermano también reprende, y lo hace con sutileza para no herir sentimientos. Lula habló de la necesidad de generar credibilidad, estabilidad económica, fiscal, jurídica y social, resumidas en previsibilidad para los inversionistas. Estas son condiciones imprescindibles que Lula no hubiera mencionado si no las encontrara ausentes en nuestro país.



Es difícil que los empresarios brasileños se animen a invertir un centavo si no se combaten las prácticas 'espanta inversionistas' de Bolivia: las nacionalizaciones, los avasallamientos de tierras, la justicia venal, las coimas (¿se acuerda de Odebrecht?), los bloqueos de carreteras, la burocracia, la escasa libertad económica, la xenofobia. Cosas que no se pueden erradicar de la noche a la mañana. Solo cuando se haya mejorado el clima para hacer negocios en Bolivia, los empresarios vendrán por su cuenta, sin necesidad del patrocinio de un presidente.



Entre lo más concreto de este encuentro boliviano-brasileño está la millonaria inversión de Fluxus, una de las empresas petroleras más grandes de Brasil, para ampliar la producción de gas en campos existentes de Tarija hasta 2028. Surge la pregunta de si esta empresa –que tiene intereses en varios países de Latinoamérica, incluyendo la Argentina de Milei– puede revivir el alicaído negocio gasífero de Bolivia.