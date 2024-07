Mis nietos han hecho que me pregunte alguna vez por qué su abuelo siente mayor cariño por ellos que por los hijos. Busqué respuestas a mi inquietud. Creo haberlas encontrado. No es que se los quiera menos. Solo es un amor diferente que no tiene las responsabilidades ni el estrés del amor por los hijos. Los nietos nos ofrecen otra oportunidad de entregar amor y como abuelo ya no tienes que cumplir el rol de educar y formar, de reñir ni de imponer normas. Los padres se encargarán de eso.