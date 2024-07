Las vacaciones escolares coincidieron perfectamente con la ola de frío que azotó el país las últimas semanas. No siempre tenemos la suerte de que esto ocurra cada invierno. Ahora, el pronóstico del tiempo indica que el calor volverá la próxima semana, lo que habría significado un retorno confortable a clases, si se hubiera mantenido la fecha de regreso dispuesta inicialmente. Pero ¡no, señor!, los burócratas decidieron ampliar una semana más el receso, para no perder la costumbre de aparentar que se preocupan por la salud de los estudiantes.



Estas medidas repentinas causan molestias para muchos padres, que deben ajustar sus esquemas de trabajo o conseguir a alguien que cuide a sus hijos durante una semana adicional de ocio. Por supuesto, muchos estudiantes celebran no tener que volver a los estudios, ya que ahora tendrán más tiempo para jugar pelota o para perderse en las redes sociales.



Es cierto que el retorno a clases en invierno puede aumentar las tasas de enfermedades contagiosas debido al mayor contacto personal, los ambientes cerrados y el debilitamiento del sistema inmunológico por el frío y la falta de sol. Sin embargo, existen medidas que pueden tomarse para mitigar estos riesgos, como la vacunación, mejores prácticas de higiene (lavado de manos) y la adecuada ventilación de los espacios interiores. Es hora de que nuestras autoridades piensen en que cada día perdido de clases es un paso atrás en la formación de nuestros niños y jóvenes. Sería mejor que adoptaran medidas que verdaderamente protejan su salud sin comprometer su educación.