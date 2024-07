Todos estamos conmovidos con lo que ocurre en Venezuela. En Bolivia un poco más, porque algo muy parecido pasó en 2019, cuando se violó la seguridad del sistema electoral y se pretendió imponer un resultado que no era real. Pero ahora me detengo en el rol y valor de los periodistas que están trabajando sin descanso para informar a pesar de la censura y la violencia que ejerce el régimen de Nicolás Maduro. No solo porque en las últimas semanas bloqueó a alrededor de 80 medios digitales y puso muchas trabas a medios internacionales, sino porque el chavismo hace mucho que vulnera la libertad de prensa.