Cuando una líder se convierte en heroína. Finalmente, todo el poder acaparado por el dictador Maduro ya no alcanza para acallar la voz de una heroína. Hemos visto a María Corina Machado enfrentarse a los matones del régimen, que esta vez no supieron qué hacer con sus armas. Es que hasta el más fuerte tiembla ante una líder valiente, íntegra y pacifista. Machado ha abogado constantemente por formas no violentas de protesta, tal como lo hizo Gandhi. Su enfoque en la desobediencia civil y la movilización de base ha resonado profundamente con muchos venezolanos cansados de la violencia y el conflicto.



Machado ha construido una reputación por su postura inquebrantable contra la corrupción y el autoritarismo. Su valentía es evidente en su activismo persistente a pesar de enfrentar amenazas, acoso e incluso encarcelamiento. En 2014, fue despojada de su inmunidad parlamentaria y acusada de conspirar contra el gobierno. Sin embargo, esto no le impidió seguir defendiendo la democracia y los derechos humanos.



María Corina ha articulado una visión clara y convincente para una Venezuela democrática, y sus propuestas de reformas económicas y políticas han encontrado eco en los ciudadanos que desean un cambio. Su visión incluye la restauración de las instituciones democráticas, la atención a la crisis humanitaria y la reconstrucción de la economía. Machado ha sido un punto de inflexión en la historia venezolana. Pase lo que pase, ya ha hecho germinar la semilla de la libertad. Su liderazgo ha demostrado que, incluso frente a un régimen opresivo, el coraje y la integridad pueden inspirar un movimiento hacia un cambio verdadero y duradero.