Agosto no empezó con los mejores augurios en Bolivia, donde se lo llama el mes de la Patria. En el ya inminente 6 de agosto se evocarán 199 años de la gesta independentista. Casi en puertas del Bicentenario, el fervor cívico parece adormecido. No halla estímulo en medio de una profunda crisis que parece no tener salida. Una crisis que se deja sentir en el bolsillo y en el estómago de la gente. Aunque a regañadientes, el Gobierno admitió que la situación es crítica pero no termina de corregir el rumbo. De aplicar correctivos en vez de buscar culpables entre el ‘imperio’ y la ‘ultraderecha’. O en móviles políticos y afanes desestabilizadores, entre otras hierbas.