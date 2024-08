Cuando esta columna vea la luz pública y si no ha tenido otro contratiempo, ¡faltaría más!, Héctor Garibay habrá llegado a Francia, para competir la madrugada del sábado en la maratón de los 42 kilómetros, una de las pruebas más exigentes de los Juegos Olímpicos 2024. Nuestro compatriota aterrizará en París, un día después de lo previsto, tras largo y fatigoso periplo desde Bogotá, Colombia donde perdió la conexión aérea hasta la capital francesa. Las razones aún no fueron expuestas oficialmente. Se ha especulado con que el fondista y sus acompañantes se ‘distrajeron’ en la terminal colombiana y no prestaron atención al llamado de abordaje. Se quedaron sin poder viajar y con unas ganas enormes de que se los tragara la tierra.