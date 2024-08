El empresariado nacional no tuvo la misma suerte de conformar un Gabinete Económico. Su encuentro con el presidente se limitó a un “diálogo nacional”. En este sector no se habla de controles, sino de incentivos: crear un marco jurídico para atraer inversiones, liberar las exportaciones, mejorar la disponibilidad de diésel y dólares, etc. Será interesante observar cómo el Gobierno logra equilibrar las directrices restrictivas del Gabinete Social con las propuestas más liberales del sector empresarial.