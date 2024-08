Parece una película de ciencia ficción, pero no es. Lamentablemente, el componente de realidad es que la Estación Espacial Internacional (ubicada a unos no es como en los filmes de Hollywood, sino un espacio pequeño y hacinado; donde no hay gravedad, el baño tiene un sistema de succión, carecen de agua y, por tanto, deben utilizar la ropa por varios días para después desecharla; Barry y Sunita llevaron puesto el mismo traje por dos meses, ya que no tenían ropa de repuesto; recién recibieron una dotación. Los espacios para dormir son mínimos y ahora deben ser compartidos.