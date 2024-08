Que los incendios forestales nos tengan a sobresaltos a los cruceños en esta época del año ya parece que no es de extrañarse. Así como se espera las estaciones, se sabe que en julio ya comienzan a darse los primeros reportes de focos de calor. No se puede normalizar una situación tan trágica para el medioambiente, y más grave todavía, que ahora que estamos ‘a un pelo’ de superar las 2 millones de hectáreas quemadas en el departamento, hayamos también superado la afectación de 2022 y 2023. Lamentablemente, todo parece indicar que tendremos fuego para rato, porque falta que termine agosto, todo septiembre y octubre. Ojalá que el desastre de 2019 no se vuelva a repetir jamás.