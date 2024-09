La referencia histórica es obligada porque puede considerarse TRUCHA, -así, con mayúsculas-, la bandera que en septiembre ondea al viento en fachadas de edificios públicos y privados de la ciudad. O aumenta su venta en centros comerciales y puestos informales que se multiplican en calles y avenidas. El símbolo con que se identifica y vibra la cruceñidad, ha sido distorsionado en su diseño original con el también respetable escudo de armas impreso en la franja central. Esa NO es la bandera de Santa Cruz pero del estropicio simbólico no se hacen cargo ni se inmutan autoridades e instituciones locales que deben romper su silencio o salir de dudas, si las tienen, recurriendo al mejor saber de estudiosos e historiadores. La verde-blanco-verde original no lleva -porque queda ‘mejor’ o se ve más ‘pintuda'-, ningún otro elemento en sus franjas.