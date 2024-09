“La inteligencia artificial podría hacernos lo que nosotros les hicimos a otros; no por malvada sino porque es poderosa y no le importamos”, afirma Yuval Noah Harari al presentar su nuevo libro, Nexus, ante el diario español La Vanguardia. En él habla de la información como clave de este tiempo y plantea que información no es lo mismo que conocimiento, sino todo lo contrario.