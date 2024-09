Javier Milei presentó el presupuesto para 2025. Es una propuesta osada y ambiciosa, que se basa en déficit fiscal cero y que se sustenta en la política de achicamiento del Estado. El presidente de Argentina dice que cambiará la lógica de pensar en cuánto dinero se necesita para después conseguirlo, por el criterio de cuánto hay que ahorrar para después gastar. El gobernante se hizo cargo de un país hiperinflacionario, no obstante, a pesar de la reducción en este indicador se prevé que el año cierre con una tasa superior al 100% interanual. Empero, él plantea que la inflación no sea mayor al 18% en 2025 y que el crecimiento de la economía sea del 5%. Es una vara muy alta que él mismo se impone. Es de esperar que no sea pura demagogia.