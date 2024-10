No sabe, no responde, podríamos titular a lo que callan los allegados a Evo Morales sobre las acusaciones que tiene el expresidente por estupro agravado y trata y tráfico de personas. Cuando se les pregunta acerca de la veracidad del hecho, optan por decir que es un tema privado, que atañe a la vida personal de Morales, etc. Habrá que aclarar que el hecho de que un hombre de 55 años tenga relaciones sexuales y después embarace a una adolescente no es un asunto privado, le importa a toda la sociedad, porque es un hecho que no tiene atenuantes. Pero si a los evistas les parece que es un caso político porque este dirigente cocalero quiere postularse para la Presidencia de Bolivia, lo que corresponde es que el exmandatario dé la cara y se enfrente a la justicia donde se debe demostrar su culpabilidad o su inocencia. Es lo menos que puede hacer quien aspira a volver a la Presidencia del país.