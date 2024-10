En el caso de Bolivia prevalecen las segundas, bajo estas características: 1) Empresas privadas se quejan por la falta de seguridad jurídica en el país. Las reglas del juego no son equitativas y hubo momentos en los que más se benefició a la ilegalidad/informalidad que a lo que estaba regulado. 2) La participación política ha sido reiteradamente vulnerada por quienes ostentan el poder. 3) No hay igualdad de oportunidades. El Gobierno privilegia a determinados sectores en desmedro de otros. 4) No hay reglas claras; por ejemplo, está prohibido deforestar, pero se legaliza la deforestación mediante acciones del INRA. 5) La sociedad no percibe que la justicia sea transparente ni ecuánime. 6) La educación sigue siendo deficiente y las oportunidades para la innovación son limitadas.