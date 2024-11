Los surtidores hablan de que hace meses no les dan la cantidad de combustibles que acostumbraban recibir. El cupo bajó de 35.000 a 10.000. Por tanto, ya no operan todo el día, sino solo durante horas, lo que está forzando a prescindir de los trabajadores, lo que significa un alto costo social. En la refinería de Palmasola no entregan gasolina suficiente a los camiones cisterna, porque -según dicen- no tienen los insumos necesarios para que el combustible esté apto. Mientras tanto, en Argentina hay varios camiones esperando la dotación. Ante esa realidad, YPFB demora la información.