¿Les descuentan los días no trabajados a los médicos y al personal de salud que para todas las semanas? Es una pregunta válida, tomando en cuenta el grave perjuicio que causan las huelgas sincronizadas en los hospitales y centros de salud. Dicen que no les pagan o, si ya comenzaron a pagar los sueldos, no lo han efectivizado con todos y que por eso dejan de trabajar. Esta será una nueva semana sin servicios sanitarios. En lo que va del año transcurren más de dos meses de protesta y de suspensión de servicios. Al frente, hay pacientes que deben reprogramar consultas, laboratorios, estudios y hasta cirugías. Los médicos y personal sanitario se toman el tiempo para hacer conocer su descontento, pero dejan sin horizonte a los enfermos, que son parte de la población vulnerable. ¿Por qué no buscan otro modo de hacer saber su malestar?