La agencia internacional EFE visitó al expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica en su casa, después de una larga ausencia en los medios por el tratamiento con radioterapia -por un tumor en el esófago- al que se sometió hace algún tiempo. Amado por algunos y odiado por otros, me quedo con su mensaje que dio para la juventud.

“Mi consejo para los jóvenes es que no se achiquen cuando la vida les pegue un mamporro. Levántense y arranquen de nuevo. Los fracasos se enfrentan con la esperanza", dijo recordando los 7 años que estuvo preso y los 5 que pasó después siendo presidente de su país (2010-2015).

A poco de cumplir 90 años, aseguró que “la aventura es el cacho que estamos vivos, pero como es algo cotidiano no le solemos dar el valor que tiene. ¡Amen la vida y vívanla con intensidad! Mujica fue realista: “¿Que el amor te fracasó? No digas nunca más al amor. Si el trabajo fracasó, tendrá que aparecer otro o inventá otro, si los amigos fallan, mala suerte, hay que tener amigos igual, no se puede andar solo”.