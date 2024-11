En vez de ‘parches’, la implementación de cambios profundos no puede esperar más tiempo en el sistema educativo nacional para corregir el desfase existente entre el conocimiento y el aprendizaje del estudiantado que refleja el diagnóstico. También son demandados ajustes a la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez con una vigencia de 14 años. La necesidad imperiosa de realizar tales ajustes coincide con la apertura del Gobierno para debatir las reformas a esa normativa, tras haber reconocido que no será posible mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes bolivianos, sin fijar estándares más exigentes en el proceso de enseñanza. De otro modo, Bolivia no podrá superar su rezago en materia educativa en el vecindario sudamericano.