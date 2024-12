Cuando ya estamos en la cuenta regresiva para la Nochebuena, es imposible no pensar en regalos. Estamos acostumbrados a esperarlos, aprendimos que Navidad es un arbolito decorado en la casa, una cena en la mesa familiar, y los regalos. Ayer llegué al Oncológico, me llevaron las cartitas que unas pequeñas personitas escribieron, plasmando en unos papelitos los regalos que ellos también anhelan. El cáncer les robó la salud y el estar en su casa rodeados de sus familias.

Sentada en el patio trasero la vi. No tiene más de 4 años, se ve frágil y demasiado delgadita. No sé cómo es su cara, solo la vi de espaldas, caminando de apenas. Sus piernitas son como dos fideitos, muy flaquitos y temblorosos. Su cabeza sin cabellitos y su caminar me lo dijeron todo. La pequeña recién salió de internación mientras descansa entre quimioterapias y en su corta vida ya ha aprendido lo que es el dolor. Ayer su madre la vistió con sus mejores galas para ir al Oncológico a recibir su regalo, que unas almas caritativas propiciaron.