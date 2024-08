Cara aCara

¿En qué país quiero vivir? La pregunta ronda mi mente hace algunos días. Antes de visualizarlo, es importante agradecer lo que nos da. En primer lugar, el carácter de su gente, que no se da por vencida y que ha logrado luchar y ganar batallas contra las dictaduras de los 80, contra los corruptos de todos los tiempos y contra los vendedores de sueños que no supieron cimentarlos para hacerlos realidad. Por otro lado, cómo no tener gratitud por una tierra resiliente, que reverdece después de que los inescrupulosos le prenden fuego. Cómo no admirar a los que no se rinden y siguen invirtiendo y construyendo, a los que apuestan lo mucho o lo poco que tienen porque no pierden la fe. Hay muchos resilientes y son ellos los que permiten tener la certeza de que la crisis que ahora vivimos va a pasar.