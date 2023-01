Cárcel para la enfermedad mental

T.I.A.M., de 23 años, fue trasladado de la cárcel al Instituto Psiquiátrico Pacheco, al constatarse que era incapaz de comprender la ilicitud de sus acciones. Cuando se estabilizó, fue dado de alta para ingresar en tratamiento ambulatorio con ingesta diaria de varios medicamentos. Al no tener familia que lo apoye en un tratamiento ambulatorio, un juez ordenó que vuelva a la cárcel. Tal decisión fue revocada, posteriormente, por otro juez quien dispuso que, mientras no exista un programa gratuito que asegure su tratamiento ambulatorio, T.I.A.M. debe continuar en el Psiquiátrico Pacheco, aun cuando los responsables del mismo reiteraron que no tienen espacios ni recursos para mantenerlo internado.

La ley penal boliviana tiene varias alternativas para que las personas con enfermedades psiquiátricas incapacitantes puedan ser derivadas del sistema penal al sistema de salud, pero las mismas no suelen aplicarse. Por ejemplo, el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal indica que, si un juez advierte que el procesado padece un problema mental, puede ordenar de oficio una pericia psiquiátrica y, comprobada la enajenación mental, suspender el proceso. Sin embargo, M.S.G., de 34 años, está preso en La Paz desde diciembre de 2021, pese a que cuenta con un extenso historial psiquiátrico desde el año 2004. El juez de Instrucción no solo no ordenó de oficio pericia psiquiátrica alguna, sino que rechazó considerar una pericia psiquiátrica forense particular que, en junio de 2022, reconfirmó que M.S.G. sufre trastornos mentales de gravedad mayor, que lo incapacitan para ser procesado, recomendando su internación en un hospital psiquiátrico.