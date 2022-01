Carlos Dabdoub: “Tenemos que reconocer que existe una crisis en la institucionalidad cruceña”

Escucha esta nota aquí



El expresidente del Comité pro Santa Cruz Carlos Dabdoub Arrien, en una entrevista en el programa “Influyentes”, de EL DEBER Radio, se refirió al delicado momento que atraviesa la institucionalidad cruceña con los allanamientos a la cooperativa Saguapac y los procesos penales contra el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo.

-¿Cómo ve los procesos contra Rómulo Calvo?

​Esto ha ocurrido anteriormente, en las luchas cívicas que sostuvo Santa Cruz en los años 50. El presidente del Comité en ese entonces, Melchor Pinto, tuvo que exiliarse por la persecución que le hacía el partido gobernante, el MNR. Ahora se utiliza la justicia como control político y esa es la razón por la cual Rómulo Calvo tiene que comparecer ante el fiscal, por lo tanto, veo una pugna en la cual el centralismo quiere acaparar todo el poder.

- ¿Se ve un intento de debilitamiento de la institucionalidad cruceña?​Lo que está surgiendo es una pugna de dos modelos de visión de país: el centralista y absolutista, frente al modelo que encarna Santa Cruz, con una economía de libre mercado, donde se apoya la democracia y se respeta la institucionalidad. Por lo que ahora surgen estas argucias y maquinaciones para buscar destruir no solo el liderazgo de la institucionalidad cruceña, sino a nuestros propios líderes. Pero no se dan cuenta que esta forma de visión no se ha construido ayer, sino que tiene cimientos que son fuertes por lo que estoy completamente persuadido de que no se podrá destruir la institucionalidad ni el liderazgo cruceño.

- ¿La institucionalidad cruceña goza de buena salud?

No diría que gozamos de buena salud y tenemos que reconocer que existe una crisis en la institucionalidad cruceña porque aún seguimos con características organizativas del siglo pasado, de tal forma creo que ha llegado el momento de que hagamos un alto en el camino, miremos como estábamos y qué debemos hacer.

Creo que hay aspectos que nos permiten ver que las instituciones cruceñas están en crisis, uno por la necesidad una mejor participación y, segundo, por el sentido crítico de los cruceños, porque aún se está consintiendo y aceptando a algunos malos cruceños, pícaros y delincuentes. Por eso, llamo la atención de todos los cruceños y sus instituciones para que tengan un sentido crítico, para deshacernos de esas personas que le hacen mal a Santa Cruz.

- ¿Qué se debería hacer con las cooperativas?

Tienen que abrirse más y ser más comunicativas, que los socios conozcamos de manera permanente qué está sucediendo y evitar que se forme esa sensación de silencio. Lo que está sucediendo con Cotas ha sido un manotazo a ese orgullo que teníamos del cooperativismo, porque el mismo nace como una necesidad que tuvieron los cruceños en buscar respuesta entre nosotros mismos, frente a la dejadez y al olvido que nos llevó el poder central.

Lea también Santa Cruz Rómulo Calvo se defenderá en libertad por el caso 'Caja Petrolera' y envía un mensaje al masismo El líder del Comité pro Santa Cruz declaró por casi cuatro horas en la Fiscalía. Se declaró perseguido político. Fue arropado por sus seguidores

​