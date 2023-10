Carlos Eduardo Rodrigues: “El precio, es el camino más corto para que elijan nuestra cerveza”

No. Lastimosamente no tengo números reales. ¿Por qué no tengo ese número? Porque hoy nosotros no trabajamos con un presupuesto fijo. Estamos ingresando en el mercado y la intención es agarrar la oportunidad que sea, hacer todos los esfuerzos. Hoy puede que los ingresos sean negativos, si uno mira las ventas versus las inversiones, pero creemos en el producto y en el crecimiento para ganar nuevos mercados.