Carlos Hossen: “Es muy difícil que en Santa Cruz los precios caigan en general”

_¿Cómo quedó el mercado inmobiliario durante esta época de pandemia?

Quiero comenzar diciendo que Santa Cruz es una ciudad extremadamente pujante, que si no está bien en un sector, está bien en otro. Y como es una de las ciudades más codiciadas para venirse a vivir, para invertir en el sector inmobiliario, llega a esta ciudad gente principalmente de La Paz, Beni y Chuquisaca; de Cochabamba y Tarija vienen más a invertir, no a quedarse. Con ese empuje y con muchos otros factores, Santa Cruz comienza a crecer para todos lados (...). Entonces, sigue el desarrollo en el esquema imobiliario y es muy difícil que los precios caigan en general.

En 2020, al inicio de la pandemia, para la economía en general comenzaron a bajar los valores, pero solamente en ciertos sectores de la ciudad, en los que hay mucha oferta y en los que no hay parámetros para mantener o aumentar esos valores. El ejemplo más fuerte es el centro de la ciu-dad, que sufre una de las caídas más grandes de la historia, hasta un 40%. ¿Y por qué? Porque no hay incentivos para crear elementos que hagan que el centro se valorice, porque salen de esa zona la Alcaldía, la Gobernación, la mayoría de los bancos, los mercados, las tiendas. ¿Qué sucede? Ante un sistema de estacionamiento precario, inseguridad y suciedad, el centro queda un poco abandonado. Esa situación ha causado que los valores en la zona sur, que ha sido una de las más prósperas, también caigan entre un 10 y 20%. Bajan, igualmente, entre 10 y 20% las franjas entre el primer y el cuarto anillo, porque son barrios ya consolidados, en los que siempre hay oferta (de inmuebles) y que no ofrecen nuevos atractivos para el nuevo comprador.

Sigue en auge o no han perdido precio toda la zona norte, Equipetrol, Sirari, las avenidas Alemania, Beni... Todo lo de afuera de la ciudad sigue subiendo, octavo y noveno anillo, porque se va vendiendo y se va poblando.