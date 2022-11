Carlos Hugo Barbery: “Algunas empresas pensaron no solo en la coyuntura, sino en la fidelización”

_El libro aborda las estrategias de pricing que permitieron a varias empresas no asfixiarse con la pandemia. ¿Cuál es el denominador común en todas ellas?

Supieron innovar productos o servicios pensando en las necesidades del cliente, no solo en la coyuntura, sino en la fidelización en el

largo plazo, pero para ello también fue necesaria una apertura de las estructuras mentales de sus liderazgos. Otro elemento fundamental ha sido la resiliencia que imprimieron, optimizando no solo recursos, sino procesos de toda índole, y es que si la pandemia cambió la vida de las personas, cómo no iba a cambiar las mentalidades.



_¿Por qué es imposible la trinidad de las tres B (bueno, bonito y barato)?¿Nos han mentido históricamente?

Hay que partir diciendo que no existe lo caro o lo barato, pues así como un calzado se ajusta o no a la medida del pie, el poder de compra se ajusta o no a los precios de los productos que se desea o necesita comprar.

Por otro lado, este aspecto también va en línea con el desarrollo normativo en materia de precios que se ha dado desde los últimos años, y cuyo análisis es un capítulo del libro. Es fundamental tener claro aspectos como publicidad engañosa, competencia desleal, práctica anticompetitiva y otros que son claves a la hora de desarrollar acciones comerciales.