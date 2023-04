Carlos Lorgio Blanco Méndez: “El banco no me hizo un favor, mi hija libra dura batalla por su enfermedad”

Cuestionado por el crédito otorgado a su hija, Blanco se define como un empresario emprendedor que heredó algunos bienes del trabajo de su padre. Confirma que buscó que su hija se involucre en sus actividades empresariales e hizo saber que su hija tiene una grave enfermedad por lo que decidió irse al exterior. Considera que banco Fassil no le hizo un favor, “se pagaron todas las transacciones a un 12.5% de interés”. Precisó que como empresario tiene una línea de crédito con Fassil.



El empresario explicó que fueron créditos escalonados, que todo se pagó en menos de un año. Remarcó que no hay daño económico. “No se tumbó a nadie”, dijo al tiempo de mostrar documentos. “Quiero salir de este infierno, mi hija fue crucificada mediáticamente, lo dejo todo a Dios”, reflexionó.





- ¿Cuál es la realidad del crédito y de su hija?



Es muy triste por lo que estamos viviendo. No hubo un respeto a una niña con todo futuro por delante que ya es profesional en idiomas. La hice trabajar conmigo mi desde los 16 años para que aprenda el rubro empresarial donde desempeñaba tareas. Son labores empresariales de magnitud en el que hace 20 años que vengo. En ese periodo tuve una constante interacción con la banca y nunca le falle. Heredé de mi padre el concepto del trabajo duro y constante. No es cuestión de tener lástima, pero a mi hija necesitaba sacarla de un ambiente que estaba pasando totalmente triste. Ella tiene una enfermedad muy grave.



Por eso cayó en una depresión, luego que le detectaron tres enfermedades terribles. Su salud empeoró en cuestión de un año. Una niña de pesar 45 kilos llegó a pesar 115 kilos y eso solo nosotros lo vivimos. Se imagina un cambio total para una persona, es doloroso como padre. Por eso la quise meter en mi ambiente que era movido. Ella me acompañaba en todo, ponía todo su empeño, iba a las reuniones, sabía inglés, me relacionaba con gente de afuera en los proyectos. Así pasaron tres años, y ella me pidió irse a Canadá, tenía otra vocación de estudios. Lo triste es que ella pensaba que era una carga para mí, todo el tiempo caía enferma, se fue a estudiar al exterior, la dejé ir, no pude atajarla. Leía muchos libros, si ha leído mil libros es poco, vive leyendo.



Está tratada bien en Canadá. Antes teníamos que viajar a Chile y es impresionante la cantidad de estudios que le han hecho. Tiene un tumor muy peligroso y toma 14 medicamentos al día, eso preocupa mucho, pero ella libra la más dura batalla y con la fe en Dios tenemos salir adelante.



- ¿Usted se benefició con el préstamo y se despilfarró el dinero?



Es una pena la gente que juzga. A mi hija la expusieron en fotografías, la crucificaron. El ‘Chapu’ Guzmán quedó chico al lado del terrorismo que le hicieron, la crucificaron ante los ojos del mundo. Usted viera sufre bullying,



En el tema de las tarjetas fue mi decisión involucrar a mi hija, como así también en el tema empresarial. Ya cuando cumplió la mayoría de edad, tome la iniciativa si el banco podía darle algún crédito porque soy una persona solvente con bienes, el banco tiene mis bienes como línea de préstamo.



Cuando uno tiene capacidad de pago, el banco pide todo, gracias a Dios ella cumplió por con los requisitos por la seguridad financiera de mi parte.



Fueron créditos escalonados, que se dieron yo le dejé una parte administrativa que son de todas mis actividades, son unos seis rubros empresariales. Se hizo las transacciones como empresario, en ningún momento el banco me hizo un favor. Todas las transacciones fueron pagadas, una a una, el plazo se vencía el 9 de febrero, se pagó días antes todas las deudas. En el movimiento económico, las tarjetas como entran, también salen y son caras.



Se pagó al 12, 5 por ciento de interés para salir rápido y hacer compras. Se pagó en su totalidad, los créditos escalonados que empezaron desde diciembre de 2021 y se pagó todo hasta febrero de 2023.



No hemos quitado el dinero a nadie, no henos tumbado a nadie, no se debe nada, aquí están los documentos. Lo único que se está haciendo es dañar a una persona que tuvo un padre que le ayudó. El banco no quebró por eso, más bien ganó intereses, está demostrado cuando se dejó todo el extracto ni siquiera para que digan que el dinero me lo prestó con interés bajo, fue al 12, 5, por ciento, entonces no veo qué favor. Me cobraron como cualquier ciudadano.



- ¿Qué espera ahora de la justicia?



Deseo que pase este infierno, cuando uno tiene empresas, necesita tener ayuda de la banca. Que quieran involucrar a mi familia, no es correcto. A la sociedad le digo que piensen que ellos tienen madres, hermanos, por lo que no deben juzgar a una chica que tuvo la oportunidad de estar con su padre, a una chica que está batallando para salir adelante. Ratificó los créditos fueron escalonados, todo está pagado, no hemos fallado, Dios lo sabe.



PERFIL



Carlos Lorgio Blanco Méndez, empresario, heredero de la línea y visión empresarial de su padre. Es poseedor de empresas y mantiene relación con la banca para el desarrollo de proyectos. Pese a los duros cuestionamientos en su contra se muestra como próspero y sin tacha. Por ahora prefiere dejarlo todo en manos de Dios.



Deseo salir de este infierno, mi hija fue crucificada más que al ‘Chapu’ Guzmán y está librando dura batalla.