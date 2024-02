¡Carnavalazo!

En medio de las brumas de los cañonazos consumidos, y pese a ser temprano, oigo cerca de casa que suena una banda, y he decidido saltar de la cama y correr a mi escritorio para contarles algo a mis lectores, antes de volver a reunirme con los Tauras. Lo cierto es que no deseo pasar por alto lo que está siendo este carnaval, cuando los cruceños – y supongo que todos los demás compatriotas – hemos olvidado por algunos días la barbarie bloqueadora y vuelto por los fueros de nuestro fervor carnavalero.

No podía ser de otro modo luego del espectacular corso del sábado, donde, desde hace semanas, brilla con su propio esplendor nuestra hermosa reina, Aitana, bella entre las bellas, pero, además, con una simpatía y carisma que la han hecho inolvidable. Es cierto que sus antecesoras en el trono de las carnestolendas fueron todas de gran belleza y alegría, pero en unos carnavales a medias o inexistentes, ya fuera por la plaga china que nos acosó o por la política que nunca deja de acosarnos. Hoy, aunque nos hayan bloqueado los “jochis” del Chapare, la comparsa “Ociosos”, se dio modos para hacer de su coronación una fiesta brillante, magnífica, generosa, sin fin.

Los “Tauras”, tan antiguos como renovados, nos contagiamos del entusiasmo reinante y nuestro presidente “Chevo” Camacho, con su eficiente equipo, hizo que la comparsa se pusiera a la altura del momento, haciendo honor a sus 76 años de tradición. “Tauras” y esposas salimos por la calle Libertad en la segunda “precarnavalera”, montados en una veintena de viejos y heroicos jeeps Willys, que tanto agradecemos Y, como no podía ser de otro modo, estuvimos con nuestras señoras en la imperdible Coronación de la reina; además, por cierto, en el maravilloso corso en el Cambódromo, cuando lucimos, como ofrenda a Santa Cruz, la casona camba tradicional, llena de luz y de colorido, donde recibimos la visita amable de carnavaleros de otras comparsas. El corso demoró mucho más de lo necesario, es cierto, el barullo era grande, el desorden también, pero es la fiesta que nos encanta a los cruceños, es lo que nos divierte, y así pasamos las horas bailando, bebiendo, y saludando.

Previo al corso la comparsa se reunió en la siempre hospitalaria casa de Juan Carlos Balcázar y de “Tojita”, su querida esposa. Hubo un delicioso horneado con café para aguantar la jornada, aunque en nuestro magnifico carro alegórico no faltó nada. De paso el cariño de nuestros anfitriones y de todos mis cofrades hizo que se me obsequiara con cuatro deliciosas tortas porque éramos muchos los comensales, y que se interpretara el “happy birthday” al son de nuestra excelente banda criolla. Por si fuera poco, mi sobrino Luis Moreno Gutiérrez, me obsequió sendas botellas del delicioso vino tarijeño El Cruce del Zorro, bodega buenísima de la que es uno de sus dueños. Alegría absoluta, como se entenderá. Fue una casualidad que mi cumpleaños cayera, justamente, en el día del corso, lo que ratifica que nací y moriré carnavalero.