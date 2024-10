Carniceros no atenderán el fin de semana y restaurantes prevén un incremento de precios

Ante escenario, en señal de protesta, los comerciantes adelantaron que desde hoy y hasta el domingo no saldrán a vender el producto, uno de los más importante de la canasta básica.

“Nuestro sector ha decidido un desabastecimiento total de carne desde el viernes hasta el domingo, porque el Gobierno no ha atendido nuestras demandas. El aumento de precios afecta no solo a los carniceros, sino también a la población ”, afirmó Serrudo.

“Notamos un fuerte incremento de los diferentes cortes de la carne y cuando esto sucede tiene un fuerte impacto en nuestros costos de producción, pues la carne es una de las proteínas que representan el 60% del gasto que demanda nuestras operaciones . El alza de precios se dio desde el 24 de septiembre y no volvió a bajar”, observó Leigue.

“ Todos ellos tienen problemas de rentabilidad y para mantener la calidad de sus servicios y no ofrecer productos de segunda , sin dudas que se debe subir el costo de nuestros servicios”, remarcó Leigue.

En la misma línea, diferentes pensiones consultadas manifestaron que de continuar el aumento de los alimentos, en particular de la carne, van a tener que suspender sus operaciones, porque ya no pueden seguir subiendo los precios y menos reducir las porciones que ofrecen a los comensales.

Lourdes, propietaria del restaurante Luli, explicó el encarecimiento de los alimentos está provocando “menores ingresos y más gastos, algo que ya no se puede seguir soportando”.

“De seguir así, vamos a tener que cerrar nuestra pensión. Es una pena, pues era un emprendimiento que realizamos con mi esposo, pero ya no se puede seguir trabajando a pérdida”, lamentó Lourdes.

Ana, del restaurante de similar nombre, indicó vender un almuerzo completo a Bs 15 ya no “da ganancia, porque los alimentos siguen subiendo y nosotros no podemos vender a Bs 20 un almuerzo, porque nuestros caseros ya no van a poder comprarlos”, observó Ana.