Carolina Bessolo: “Muchos piensan que me salen natural los personajes, pero es mucho tiempo de ensayo”

El amor entre los escenarios y Carolina Bessolo empezó a los 12 años; hoy a sus 38, ya es una de las actrices reconocidas del país.



Ella afirma que interpretar personajes que causan sensación en redes no es nada fácil, es mucho tiempo de ensayo, estudiar a la persona, además de formación e inversión, pero todo este sacrificio ha permitido que coseche logros en su vida, ya que este año se llevó el premio Tiqui como actriz protagónica.

Afirma que si volviera a nacer seguiría siendo actriz, no por nada es una de las estrellas del Show de Mier.

- ¿Quién la inició en el mundo de las tablas?

Empecé con talleres de teatro a mis 12 años con diversos profesores y directores teatrales, uno de ellos es Gonzalo de Córdoba. A mis 14 ingresé al elenco de Chapliniños, dirigido por Andrea Bustos; de ahí en adelante he sido dirigida por Adolfo Mier y luego Sergio Mier.

- ¿Cuándo le toca recrear a sus personajes, los estudia o habla directamente con ellos?

Los estudio mucho, los trabajo desde la investigación y observación. Todos los personajes que he parodiado son mediáticos y existe mucha información de ellos en redes, por lo que tengo suficiente material para caracterizarlos.

- ¿Uno de los personajes más aplaudidos es el de la Beishu, alguna vez habló con ella ?

No he compartido con ella en persona, hasta ahora no hemos coincidido. Con quien tuve un acercamiento muy emotivo fue con la Chef Coral, muy linda persona. Y también tuve la oportunidad de grabar una parodia de podcast de María René Pomacusi, con ella misma, discutiendo quién era la original, estuvo muy divertido.

- ¿La Beishu real ya fue a verla alguna vez al teatro?

Cuando hicimos la primera temporada de Show de Mier en el 2018, ella fue a vernos. Esa noche llovió tanto que el agua llegó al piso de la sala. Ella se descalzó, subió los pies y siguió disfrutando el show.

- ¿Cómo hace para sacar el mismo tono de voz?

Desde muy pequeña tengo la habilidad de imitar tonos de voz y sonidos en general. Esa habilidad la pude perfeccionar cuando ingresé a clases de canto y descubrí que tengo un rango que me permite hacer sonidos muy agudos o muy graves. Pero el trabajo más fuerte está en la observación y la práctica constante.

- ¿De todos los personajes que ha caracterizado cual ha sido el más complicado?

Parece mentira, pero el primer personaje que me costó fue el de cholita. En el 2009, Sergio Mier me propuso actuar del personaje “La Lucha” en una obra teatral. Yo no me animaba, sentía que no me salía bien, pero Sergio insistió en que estudie al personaje, así que le puse ganas. Ese año gané mi primer premio Tiqui como actriz protagónica. Desde entonces decidí que no habría personaje imposible para mí.

- ¿A qué personaje le gustaría interpretar que no lo haya hecho aún?

En este momento estoy estudiando para interpretar a Nicole Pinto, más conocida como “La Sabrosa”.

- ¿Alguna anécdota que haya pasado en el escenario?

Nunca voy a olvidar la primera vez que interpreté a mi personaje de la niña, ingresaba al escenario con una lamparita con la que no había ensayado. De los nervios, la lamparita se me cayó y terminó en pedazos en el escenario.

Estaba tan metida en el personaje que empecé a llorar como una niña lo haría, empezaron las carcajadas y durante todo el número, Ernesto mencionaba la lamparita rota y yo lloraba. Fue tan graciosa la improvisación, que el Oso (Adolfo Mier) me pidió que hiciera lo mismo hasta el final de temporada. En esa época, la gente me reconocía como “Lamparita”.

- ¿Qué es lo más complicado de ser actriz?

Que la gente lo comprenda como un trabajo que tiene un valor. Muchos piensan que me sale natural y no me cuesta nada, pero detrás de cada interpretación hay todo un proceso, hay formación y aprendizaje, inversión, producción y mucho tiempo de ensayo.

- ¿Cómo es la Carolina fuera de las tablas?

Aunque parezca lo contrario, yo soy la aburrida de la casa y mi esposo el gracioso. Todo lo que produzco tiene que salir perfecto, por lo que me estreso mucho y como soy muy expresiva, se me nota en la cara y en todo el cuerpo.

- ¿Si volviera a nacer, volvería a ser actriz?