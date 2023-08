Carretera por la que bloquean en La Guardia y Buena Vista partirá en dos la zona acuífera y rozará el Parque Amboró

La carretera tiene un monto presupuestado para toda la obra de $us 212 millones, financiados por la CAF, el 70% correspondiente al Gobierno nacional, y el 30% restante a la Gobernación cruceña.

“Si hay deforestación se va a perder la capacidad de amortiguamiento y regulación que tiene el bosque, con eso se pierde la capacidad de recarga del acuífero. Nosotros no vamos a vivir las posibles consecuencias, sino las siguientes generaciones”, advirtió Sauma.

La parlamentaria recordó que la Gobernación cruceña elaboró varias alternativas para preservar esas áreas ecológicas, de las cuales una tiene un costo de $us 150 millones, en comparación con la de ABC, que es de $us 212 millones; es decir, $us 62 millones menos.