Carta a Milei

Como es tan difícil en el país hacer dar cuenta al mandatario de turno que está desnudo y no, como le hacen creer, lujosamente vestido, y que lo único que queda cuando se habla de la crisis institucional que atravesamos es que, como dice la Biblia, los jueces, los fiscales, los mandatarios, los líderes injustos y crueles sufrirán eternamente en el infierno porque sobre ellos caerá la sangre de la gente que están matando, en esta última columna me animo a contarle al entusiasta mandatario argentino un poco de la historia del país y la aplicación de medidas de transformación estructural.

Comenzaré comentando que es una pena que los argentinos no nos vean con respeto. Se ahorrarían mucho conociendo nuestras experiencias históricas y por ahí se ahorrarían muchas desventuras. Pero, ni modo, a los gauchos no les gusta estudiarnos, solo interferir en nuestro destino cuando les es posible.

Iré al grano, Me gustaría decirle a Javier Milei que en Bolivia los dos grandes procesos de transformación que se dieron desde el retorno a la democracia, en 1985 y en 1993, aplicando muchas medidas que se puede nominar liberales, fueron impulsados por los políticos que probablemente mejor conocieron el marxismo y a los marxistas en el país (a muchos de los cuales confiaron importantes cargos del Estado): Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada, y que quienes más se opusieron a esas medidas fueron los autoproclamados liberales que entonces se volvieron extremadamente estatistas (Banzer et. al. en el caso de YPFB, ENTEL, Ferrocarriles, gremios empresariales, etc.).