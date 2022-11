Carta de un extranjero viviendo en Santa Cruz

Han pasado 4 años desde que llegué a Santa Cruz. Y más allá de la bienvenida de los cruceños, llenos de sopas de maní, con achachairuses y un nuevo diccionario de palabras de la región, me parece que he vivido una vida entera por todo lo que ha pasado desde entonces.

Ese sentimiento es algo que no comprendo. Me faltan muchos libros por leer y mucha historia que escarbar para entender la historia de Bolivia y a esa Santa Cruz que me levanto y veo desde hace tantos días de paro cívico.

Son esos 4 años que llevo acá los que me han permitido ver varias cosas sin la necesidad que nadie me las cuente. Como la existencia de una Bolivia del occidente, una Bolivia del Oriente y otra Bolivia más. Pero la otra Bolivia es más bien diferente.

En lo personal, no pienso emigrar de acá porque he encontrado mi terruño en el que convivo con mi familia. Pero si algún día me voy, tengan por seguro que hablaré de estos 4 años. De lo que vi hacer a los cruceños y de lo que me enseñaron. Que pese a todo, siempre se puede.