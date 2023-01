Cartas de Aguilera por la suplencia de Camacho destapa el debate y ven pugnas

“La Asamblea no tiene pito que tocar” , enfatizó la legisladora tras entregar las explicaciones a nombre de Zvonko Matkovic, quien ayer no salió a fijar su postura. La consulta formal de Aguilera guarda relación con los artículos 25 y 26 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y se la hizo en el contexto de la reclusión de Luis Fernando Camacho en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

“Hay que dejar claro que, desde la posición en la que me encuentro, no me ofrezco ni me excuso. Estoy firme para los compromisos que hemos asumido en esta gestión de la Gobernación. Estoy para cumplir con el rol que el voto me ha dado”, señaló y aclaró que, mientras no exista “autoridad competente” que diga lo contrario, seguirá en su cargo.