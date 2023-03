Caso Fondioc sigue sin resolver y acusan a querellante por ‘cacería’

El desfalco millonario a las arcas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), antes Fondioc, continúa siendo un caso sin resolver y sin sentencia a los responsables de los desvíos de fondos públicos , a ocho años de descubiertas las irregularidades. Los abogados de los únicos detenidos por más de un lustro, Marco Aramayo y Elvira Parra, repudiaron que a la fecha no se haya citado a declarar a dirigentes que manejaron los proyectos, a los beneficiarios y otros funcionarios que serían los directos responsables.

“Nosotros, como abogados, estamos asqueados de cómo se ha manejado la justicia. El caso del Fondo Indígena, en el cual son $us 200 millones de los cuales no se sabe qué es lo que ha pasado y está totalmente difuso. Estamos a ocho años, un año de la muerte de Marco Aramayo y hemos avanzado absolutamente en nada. Es una burla y le ha costado la vida al único que ha sido capaz de enfrentarse a un poder político tan fuerte que había en ese momento”, cuestionó el abogado Héctor Castellón que defendió al fallecido ex director Marco Aramayo.