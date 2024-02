Caso pitbull: Un pleito que fracciona a una familia

En medio de las versiones salió a relucir un negocio que Aida desconoce, pero asegura que su esposo siempre se apegaba a su sobrino para hacer cualquier trato. “En el velorio supimos que tenían previsto vender un terreno en $us 100.000 y que se tenían que partir los dos, pero no tenemos detalles. La misma hermana de mi marido me dijo: Pobre mi hermano, sobre que iba a recibir $us 50.000. Yo le pregunté por qué y ella me respondió que estaban haciendo un negocio con la venta de un terreno”, insistió.