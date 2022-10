Castigar las exportaciones, un tiro en el pie

El ministro Huanca probablemente desconoce muchas cosas. Ignora por ejemplo que los productos que se exportan son excedentarios, es decir, son los que sobran después de abastecer el mercado interno; ignora que cuando no cumples con tu comprador externo, éste busca otro que lo haga, te desplaza y mañana cuando todo se resuelva quizá ya no te vuelva a comprar porque le fallaste una vez de manera intempestiva. ¿Sabrá el ministro Huanca lo que cuesta conseguir un comprador internacional para las pocas cosas que producimos los bolivianos?

Si el objetivo era hacer más daño a la región de Santa Cruz como castigo porque se porta mal al reclamar un censo, porque este pueblo es rebelde y no se resigna a no pelear por sus derechos, porque no es sumiso como ellos lo quisieran, entonces cumplieron parcialmente su objetivo, pero lo que no saben es que el daño también lo sentirán las estadísticas que ellos están empeñados en mostrar como exitosas. Y lo peor, que no es con castigos políticos como ese que lograrán torcerle el brazo de la región movilizada que ya demostró en el pasado todo lo que es capaz de lograr.