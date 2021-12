Cedeño revela supuesta corrupción de Sosa, su esposo y de su entorno

Escucha esta nota aquí

Javier Abraham Cedeño Catacora es parte del entorno de los ejecutivos municipales Manuel Medina, de los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca, de Julio César Herbas y otros.

En su declaración hizo revelaciones contra la exalcaldesa Angélica Sosa en el caso ítems fantasmas. Reveló que existía una estructura de corrupción en la que se manejaban contratos de personal, contratos de obras e incluso extorsiones a comerciantes.

Javier Cedeño, imputado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, nombró a Sergio Perovic, esposo de Sosa, y aseguró que cumplía la función de asesor de la exalcaldesa.

También habló del “búnker” donde vivía Percy Fernández, en la oficina de Parques y Jardines, que fue construido por Sosa y aseguró que ella aisló al exalcalde que, al final, ya no tenía contacto con nadie.

El exfuncionario, que comenzó en el área de Seguridad Ciudadana, pasó por Recursos Humanos y terminó en Tesorería, involucró a Perovic y aseguró que tenía funciones como asesor externo de la exalcaldesa. Cedeño dijo que la pareja de Sosa tenía poder para dar órdenes y añadió que “trabajaba” con algunos locales públicos de la capital cruceña.

La relación en el trabajo entre Javier Cedeño y Angélica Sosa no era cercana, según el declarante.

“Sosa, conmigo, casi no se metía. Yo no era de su confianza, ella a mí no me pedía nada, pero sí me pedía (Sergio) Perovic que haga cosas”, declaró.

El exfuncionario continuó: “Él (Perovic) me hizo designar en la Secretaría de Espacios Públicos, como reemplazo, a uno que había mandado a su esposa (Angélica) Sosa una foto de Perovic saliendo de un boliche con mujeres. Sergio Perovic me dijo que trabaja con el dueño del boliche colombiano SBC Luna Rosa, Plan B, Plan C y otros. Perovic me dijo que no moleste esos lugares porque trabajan con él, luego me dijo que haga un proyecto para que el Cine Center reabra. Estaba cerrado por la pandemia, yo no fui, pasó unas dos semanas y Sergio Perovic me llamó, pero yo le salí con vueltas, no fui al cine”, aseguró.



Regalos a titular del Concejo

Javier Cedeño, que ahora está con detención preventiva en el penal de Palmasola, reveló que los representantes vecinales de los 15 distritos municipales figuraban como funcionarios, aunque no marcaban tarjeta.

“Ellos ganaban hasta 15.000 bolivianos y eran los dirigentes (de los vecinos) o sus familiares”, dijo.

Sobre Franz Sucre, que quedó como presidente del Concejo Municipal luego de que Sosa asumiera como alcaldesa interina, dijo que (antes) él vivía en el Pajonal y que ahora vive en un condominio, “en el cual -a lo que escuché- ahí viven varios secretarios. Sé que a Franz Sucre le dieron un vehículo Mazda rojo”, afirmó Cedeño.

También se refirió al segundo responsable de la agrupación Santa Cruz para Todos, Pablo Roberto Áñez, quien fue el último que manejó la campaña y fue el que manejaba los proyectos de Parques y Jardines. Señaló que ese “era un lugar donde no podía controlar nadie. Generalmente se hacían controles sorpresa. En Parques y Jardines, Pablo Roberto Áñez se quejaba con Angélica Sosa y eso devengaba en sí o sí en llamada de atención de Sosa”, dijo.

El exfuncionario aseguró que Sosa aisló al exalcalde Fernández. “Angélica Sosa le hizo su despacho a Percy Fernández en el área de Parques y Jardines. A ese despacho casi nadie podía entrar. Al llevarlo a su casa, la que salía a hacer todas las cosas era Angélica Sosa. Ganó protagonismo y Percy ya no tenía contacto con los demás. Ella decía que era con ella las cosas y siempre que daba alguna instrucción indicaba que era por instrucciones de Percy Fernández”, afirmó.

En Parques y Jardines, según Cedeño, Percy tenía un departamento donde comía y dormía. “Posteriormente lo llevan a la clínica Dockweiler, porque ahí estaba Raúl Hevia (quien) cuando era funcionario de la Alcaldía, realizaba cobros por dar permisos, incluso por 15 días”, según Cedeño.



Entorno de confianza





El exdirector de Recursos Humanos en la gestión de Angélica Sosa declaró que la exalcaldesa tenía su entorno de confianza. Mencionó a la directora de Protocolo de la Alcaldía, Eliane Saavedra Daza.

Dijo que Roberto Ayala era el concejal suplente de Angélica Sosa, pero renunció y se fue a hacer campaña para el Colegio de Abogados y después pasó a la Gobernación. “Ahora Roberto Ayala es el encargado del personal que entra a trabajar en la Gobernación. Él y sus hermanos tienen participación y relación con Sergio Perovic, en las oficinas de El Trompillo de Santa Cruz Para Todos”, dijo.

Cedeño explicó que en ese lugar hicieron que funcionarios de la cooperativa Jesús Nazareno hagan descuentos a todas las personas que iban. “La cooperativa se dio modos para llevar funcionarios. Ahí hacían firmar autorización para débitos que iban a cuentas de los hermanos Ayala y Sergio Perovic, o por lo menos sé que las cuentas las manejaban ellos. Hacían pagar a los funcionarios el 5% y hasta más en época de pandemia. Incluso a los secretarios les cobraban hasta mil dólares y los únicos que a veces no pagaban eran los del área salud porque tienen sus sindicatos y reclamaban”.

Cedeño también reveló que fue nombrado como secretario de seguridad ciudadana, pero luego lo cambiaron por Carlos Alberto Méndez. “En una reunión me dijo que necesitaban llevar recaudaciones para Sosa y de las Alasitas sé que sacaron Bs 300.000 a los gremiales, de la feria de invierno sacaron Bs 350.000, todo este dinero era para Angélica Sosa. Cuando yo era secretario de Seguridad Ciudadana me dijeron de los aportes a Sosa y a Sergio Perovic, pero me cambiaron. Eso sucedía en todas las secretarías, incluso recaudaban con los sobreprecios. Yo trabajaba en Tesorería donde pasaba la documentación de los proyectos culminados, por ejemplo, en la Paraguá hay un vaciado que se está realizando con alto monto, en cada una de las secretarías se realizaban recaudaciones para Sosa”, reveló el exfuncionario.

Sosa fue aprehendida el martes en una clínica privada cuando visitaba a su padre. Luego fue trasladada a la Fiscalía, donde pernoctó y declaró a partir de la media noche. Ayer, la exalcaldesa continuó en oficinas de la Fiscalía y hoy será su audiencia cautelar. El Ministerio Público solicitó detención preventiva en Palmasola.

Javier Cedeño también citó que entre los bienes figuran el “búnker”, que es uno de los más grandes con garaje. “En la doble vía a La Guardia, Angélica Sosa tiene un condominio a la altura del arco que divide Santa Cruz y La Guardia, pasa una cuadra del arco y hay una calle que entra. Ese condominio probablemente está registrado a nombre de Leticia Sosa, hermana de Angélica Sosa. Yo una vez fui allá por una queja de construcción de acera y ahí salió Leticia Sosa. En La Guardia Sosa tiene unos terrenos a nombre de su papá, que está poniendo a nombre de su empresa para hacer condominios”, relató.

Lemon City



El declarante también se refirió a la propiedad conocida como Lemon City, ubicada en la zona de Limoncito, antigua carretera a Cochabamba, que fue una de las intervenidas por la Fiscalía el martes.

“De Lemon City, que tenía relación con Sosa, escuché que las losetas que están ahí son provenientes de la Alcaldía, así también sé que había funcionarios que trabajan con ítems en ese lugar”.

Cedeño añadió que Sandra Velarde era la encargada de dar el presupuesto y de realizar las modificaciones presupuestarias para asignar dinero a sueldos de contratos.

“Las finanzas no preveían el corte de presupuesto, varias categorías quedaban sin presupuesto. Es un manejo de números y montos y si hubiera entrado personal adecuado habría cuadrado, pero ese problema existe hasta la fecha”, dijo.

Cedeño se refirió al abogado Javier Carrasco. “Que yo sepa, Javier Carrasco no iba a trabajar, a él yo lo veía en la notaría que utilizaba Santa Cruz Para Todos. Su esposa Gabriela Vaca Chávez era funcionaria de la Dirección de Finanzas”.

Siguió con su relato asegurando que Sosa designaba personal, “incluso en papelitos, firmaba hojitas con el nombre del nuevo funcionario con la palabra autorizado y eso mandaba a recursos humanos. Incluso una vez se mandó una lista de más de 100 personas con la firma de Sosa”.

También Cedeño afirmó en su testimonio que Indira Suárez fue asesora de Angélica Sosa. “De ese inmueble reclamaba Rodrigo Saucedo en sus tiempos anteriores era quien tenía el contrato por el tema de las retretas. Conseguía todo y consiguió ese contrato a través de Eliane Saavedra y Rodrigo, reclamó el pago de 30.000 dólares. Angélica Sosa le dijo a Indira Suárez que vaya y traiga esos 30.000 dólares”, relató.