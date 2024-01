Cedla advierte que biocombustibles reducirán solo un 4% de subsidios

“Los costos económicos no cuadran, porque es muy poco lo que se reduce en importaciones, y los costos ambientales podrían ser altos”, alertó el investigador Carlos Arze.

Todo esto requiere de una inversión de casi $us 570 millones.

Los estudios técnicos del Cedla indican, no obstante, que la tonelada de aceite de soya tendrá un costo de $us 866,75, mayor a los $us 702,91 que se necesitarían para la obtención de una tonelada de aceite de palma africana, la planta oleífera más rendidora.