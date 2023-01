¿Celebrar el 22 de enero?

Al igual que muchos caudillos, el expresidente afirmó en más de una ocasión que se mantiene en política para obedecer la voluntad del pueblo y así, convencido de su destino, quiso que el día de su desafuero y posterior juramento se convierta en jornada de regocijo. Para ello aprobó el Decreto Supremo 2750 que establece feriado nacional con suspensión de actividades. La fecha no marca un hito real en la historia de Bolivia, no se ganó una guerra ni se liberó un territorio, no se recuperó el mar ni nada parecido.