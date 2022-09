¡Celebremos…pese a todo (s)!

Para empezar, la ministra María Nela Prada, tilda de “irresponsable, mentiroso, flojo e incapaz” al gobernador F. Camacho y, en una contradicción en los términos, le exige que “trabaje por Santa Cruz”. No se entiende por qué la ministra se arroga el derecho a increpar en esos términos a una autoridad electa cuando se esperaría de ella, como funcionaria designada, que al menos guarde un mínimo respeto a su alto cargo.

Desde otra esquina, el gobernador Camacho, llama “traidor” al alcalde y quizás a quienes desoyeron su pedido de no invitar al presidente Arce a la inauguración de la FEXPO. El alcalde J. Fernández, no se queda atrás y llama “cuatro gatos locos” a las personas que tuvieron que plantarse en las calles céntricas de Santa Cruz para evitar que se levanten las históricas losetas. Para acabar de enterarla (me gusta más esta frase, que aquella que alude al “cherry…”), el presidente Arce en misión oficial para asistir a la Asamblea de la ONU, afirma que “los bolivianos” estamos resentidos con la Unión Europea por haber apoyado el “golpe” del 2019, y, sin el mínimo rubor, sorprende al mundo afirmando que en Bolivia “la justicia es independiente” (¡!).