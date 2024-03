Censo, aún quedan muchas batallas por librar

Ya estamos en plena cuenta regresiva. Contando hoy, quedan 19 días para el Censo Nacional de Población y Vivienda, ese evento tan esperado para saber cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones, especialmente en Santa Cruz, que se ha convertido en la región de recepción de migrantes de todos lados.



Santa Cruz libró una dura batalla para que esta encuesta nacional se realice. El departamento paró durante 36 días, con todos los perjuicios que esa medida implicaba. El evento está muy próximo y ahora no se ve tanto entusiasmo como cuando el clamor de su concreción convocaba a la gente a las rotondas.



Hasta las 19:00 del lunes, faltaban 15.000 encuestadores. El departamento necesita 177.000 personas voluntarias para censar a la población. De los que ya se inscribieron, se sabe que alrededor de 40.000 son estudiantes, también hay un grueso porcentaje de servidores públicos y, a la luz de la realidad actual, habrá miles de conscriptos que saldrán a cumplir la misión. Hasta aquí es como haber escalado una alta montaña y bajarse antes de llegar a la cima o haber corrido una maratón y desistir de cruzar la meta a solo un metro de alcanzarla.



Si se mira en perspectiva, haber conseguido el compromiso de realización del Censo es solo una de las muchas batallas que Santa Cruz debe librar, de ninguna manera es la única.



En primer lugar, hay que lograr que los resultados del Censo reflejen la realidad tal cual. Hay que recordar que el año 2012, Evo Morales adelantó una cifra y el Instituto Nacional de Estadística dio otra, con lo que queda casi la certeza de que a Santa Cruz le dijeron que tenía menos habitantes de los que en realidad tenía. Ahora hay que vigilar con celo que no sea así y hay que hacerlo desde el día mismo de la encuesta, cuando hay que ir a recoger la información fidedigna.



Por otro lado, después del Censo habrá que trabajar para que la asignación de recursos de coparticipación se haga en función del número real de habitantes. Así también habrá que luchar por un nuevo pacto fiscal; es decir un nuevo criterio de distribución de recursos tributarios, en función de la realidad del país. Ahora se hace con un criterio centralista, mientras que a los municipios, gobernaciones, universitarios y pueblos indígenas les gotea a pesar de las infinitas necesidades que tienen.



El censo también reflejará que Bolivia tiene una mayoritaria población urbana y que las políticas estatales deben ser modificadas para estar cerca de la realidad del ciudadano. O sea, un cambio de chip para la mirada siempre paternalista del Estado, a fin de dejar que sean las regiones las que definan el rumbo de su andar.



Pero hay más. Tras el censo hay que pelear porque se cumpla el compromiso de reasignación de escaños parlamentarios, en función de población. En este momento, la distribución está alejada de la realidad. Este factor será difícil de resolver porque el Gobierno no querrá complicarse con las regiones si alguna pierde diputados y otra gana; es más, ya se oyen propuestas que hablan de reformar la Constitución para aumentar escaños generales, todo para no tocar este escabroso tema.



La realización del Censo de Población y Vivienda este 23 de marzo es apenas un hito por vencer. Que esta encuesta de sinceramiento de la realidad nacional sea exitosa depende del compromiso de todos los bolivianos. No conviene dejarla en manos del Gobierno de turno. Cuando todo pase, sin que haya la fiscalización adecuada, los reclamos y llantos serán tardíos. Quedan 19 días para recapacitar y ponerse en movimiento por un Censo confiable.